20 dic 2012 Windows Phone

En estos momentos soy uno de los pocos privilegiados en España que han podido probar detenidamente y llevar consigo el Nokia Lumia 920, producto estrella de la compañía finlandesa. Pero como a todo amante de la tecnología, el momento que más disfruto es aquél en el que desempaquetamos nuestros dispositivos, aparatos, gadgets, etc. Por eso, he inmortalizado el momento del unboxing del Nokia Lumia 920 que en estos momentos estoy probando, por cortesía de Nokia. Espero que lo disfrutéis.

Como el terminal no llegó a mis manos sólo, sino que venía acompañado de la base de carga inalámbrica, también he grabado el momento del unboxing de este dispositivo, así como su puesta en marcha y la comprobación de que realmente funciona y es capaz de transmitir carga al Nokia Lumia 920. En el vídeo no se aprecia bien el icono de la batería, pero podréis comprobar que se oye el sonido de inicio carga característico de los dispositivos de la compañía finlandesa en el momento en que comienza a funcionar.

¿Qué os ha parecido? Sé que algunos se estarán frotando las manos ante la próxima llegada del Nokia Lumia 920 que, como ya sabréis llegará a España muy pronto, concretamente la primera quincena de enero estará disponible en Vodafone.

Tags: Nokia, Nokia Lumia, Nokia Lumia 920, Terminales, Unboxing, Windows Phone 8