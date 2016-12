3 abr 2013 Internet

A día de hoy me parece increíble, que aun exista gente que no conozca Badoo, así que me he dispuesto hacer este artículo para los que aun estando en 2013 se preguntan que pueden hacer para conocer gente.

Badoo es una red social fundada por Andrey Andreev en el año 2006, que ha alcanzado gran reconocimiento a nivel mundial. Está especialmente indicada para aquellas personas que desean buscar pareja o un chat para ligar , aunque también hay quienes lo usan para entablar nuevas amistades.

Esta red Supera los 176 millones de usuarios registrados, estando operativo en 180 países y presentando mayor actividad en Latinoamérica, España, Italia y Francia, siendo más popular en los de habla hispana. Tiene un crecimiento trepidante, pues sus usuarios se incrementan diariamente.

Badoo tiene un diseño, atractivo y de sencillo e intuitivo manejo, al igual que su aplicación para móvil que puedes descargar en Iphone y Android.

Aunque puedes disfrutar de esta red social de forma totalmente gratuita, también dispones de algunos servicios de pagos, que te darán una mayor experiencia en su uso.

Disponible de forma gratuita:

Buscador, que te permite seleccionar gente acorde a ciertos criterios de búsqueda, como serían el intervalo de edad, el sexo, la zona, y lo que buscas (amistad, chatear o una cita). La posibilidad de hablar con otras personas a través del chat. La aplicación encuentros, en la cual vamos viendo fotos de otros usuarios y en base a las mismas iremos seleccionando nuestro interés en quedar con ellas, seleccionando entre las opciones: “Sí”, “No” o “Tal vez”.

Disponible mediante pago:

Hacer que te vean millones de personas en el foco de atención. Ponerte en la primera posición de las búsquedas. Incrementar la personas que te quieren conocer. Superpoderes

Los Superpoderes es un pack que consta de los siguientes privilegios:

Descubrir quién quiere conocerte

Acceder a perfiles de gente que te gusta desde Encuentros

Encontrar la persona perfecta con Búsqueda avanzada

Decorar tu perfil para resaltar sobre el resto de usuarios

Disfrutar del modo invisible para visitar otros perfiles en secreto

Disfrutar de Entrega especial y tus mensajes serán los primeros en ser leídos

Saltarte la cola para contactar con los usuarios más populares

Ahora que ya sabes lo que es, y que puedes hacer, no esperes más ^_^

Tags: Badoo, Red Social